Cagliari, seduta in vista del Chievo: a parte Farias, Klavan e Lykogiannis

20.10 - Preso atto delle ordinanze emesse in data 23.10.2018 dal TAR LAZIO Sezione Prima ter, in accoglimento delle istanze di misure cautelari avanzate nei ricorsi promossi dalle società F.C. PRO VERCELLI 1892 S.R.L., TERNANA CALCIO S.P.A., NOVARA CALCIO S.P.A e ROBUR SIENA S.P.A.,...

Barcellona, addio a Malcom scontato. L'Arsenal spinge per il prestito

Liverpool, Salah: "Felice per i 50 gol. Voglio vincere la Champions"

Real, Calderon: "Perez un ingegnere: sa costruire ponti, non squadre"

Barcellona, panchina punitiva per Dembélé contro l'Inter

Dortmund, Hakimi: "Dimostrato cosa è in grado di fare questa squadra"

Lokomotiv Mosca a zero punti, Semin: "Almeno abbiamo giocato bene"

Real Madrid, Marcelo ok: sarà a disposizione per il Clasico

Black out Atletico: a Dortmund la peggiore sconfitta dell'era Simeone

DIRETTA EUROPA LEAGUE ore 18.55 - Olympiacos e Arsenal ok

Keown: "Lukaku dovrebbe ruggire come un leone, ma è stato un gattino"

Betis, Lo Celso: "Felice per gol e vittoria. In passato vicino all'Italia"

Europa League, gruppo C: girone equilibrato, guida lo Zenit

Vinicius Jr: "Dal Real Madrid al Castilla, no problem: devo ambientarmi"

Europa League, gruppo E: l'Arsenal batte lo Sporting e vola in testa

Europa League, gruppo F: Betis in testa, Milan agganciato dall'Olympiacos

La squadra ha svolto un nuovo allenamento questa mattina al Centro Sportivo di Assemini, proseguendo la preparazione alla gara di domenica contro il Chievo alla Sardegna Arena. Una seduta aperta dall'attivazione a secco con mobilità. Subito dopo, esercitazioni tecniche a coppie e di sviluppi su fase offensiva e difensiva. Infine, partitella con campo di diversa dimensione. Domani mattina si replica con una nuova seduta di allenamento. Ancora lavoro differenziato per Farias, Klavan e Lykogiannis.

