© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Cagliari ha svolto una nuova seduta di allenamento questa mattina ad Asseminello.

La giornata di lavoro è iniziata con il calcio-tennis. Quindi spazio alla fase tattica: i giocatori sono stati impegnati in una serie di combinazioni per andare al tiro in porta. In chiusura partita a campo ridotto.

Personalizzato per Birsa, Ceppitelli e Pinna, quest’ultimo per un trauma contusivo al piede riportato nell’allenamento di ieri. Terapie per Nandez e Pellegrini. Il difensore, a seguito del trauma distorsivo alla caviglia destra avuto in allenamento con la Nazionale Under 21, ha lasciato il ritiro degli Azzurrini per far ritorno a Cagliari: le sue condizioni verranno ora monitorate dallo staff medico del Club.

Domani mattina si torna in campo per un’altra seduta.