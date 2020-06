Cagliari, seduta pomeridiana alla Sardegna Arena: terapie per Nainggolan

Seduta pomeridiana alla Sardegna Arena per il Cagliari. L’allenamento - si legge nella nota pubblicata dal club - è iniziato con degli esercizi coordinativi di riscaldamento, a seguire i rossoblù sono stati impegnati in una serie di esercitazioni sul possesso palla, eseguite in varie zone del campo. Ultima parte interamente dedicata alle prove di palle inattive. Oliva non si è allenato per via di un trauma distorsivo, ancora terapie per Radja Nainggolan.