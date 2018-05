Cagliari, seduta pomeridiana in vista della Roma. Pisacane a riposo

Fonte: cagliaricalcio.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

I rossoblù si sono ritrovati questo pomeriggio al Centro sportivo di Assemini per iniziare gli allenamenti in vista della prossima di gara di campionato contro la Roma (domenica 6 maggio alla Sardegna Arena, ore 20.45). Dopo la fase di attivazione, la squadra è stata impegnata in una serie di esercitazioni dedicate al possesso palla. A seguire lavoro per gruppi: chi non è stato impiegato nella gara di domenica ha disputato una partitella a campo ridotto. Per tutti gli altri lavoro atletico a secco.

Oggi ha lavorato parzialmente con la squadra Daniele Dessena; personalizzato per Filippo Romagna e Senna Miangue. A riposo Fabio Pisacane per un risentimento all’adduttore della gamba sinistra.