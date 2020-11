Cagliari, sempre ai box Luvumbo e Pinna. Domani la rifinitura in vista della Sampdoria

Antivigilia di Cagliari-Sampdoria, al Centro sportivo di Assemini seduta tecnico-tattica per i rossoblù di mister Eusebio Di Francesco. L’allenamento di questa mattina - riporta la nota ufficiale del club - è iniziato con l’attivazione a torelli, poi il gruppo ha svolto delle esercitazioni tattiche in preparazione della gara di sabato, per concludere la seduta con una sessione di palle inattive. Sempre ai box Luvumbo e Pinna. Domani mattina la squadra si ritroverà ad Asseminello per svolgere la rifinitura.