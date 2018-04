Cagliari, si ferma Dessena: sospetta lesione. Out in tre

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Piove sul bagnato in casa Cagliari, capitolo infortuni: Luca Cigarini ha svolto parte dell’allenamento con la squadra. Non hanno partecipato alla seduta odierna Alessandro Deiola, Diego Farias e Kwang-Song Han. Daniele Dessena ha interrotto l’allenamento per una sospetta lesione muscolare all’adduttore lungo della coscia sinistra.