Cagliari, Signorelli: "Nuovo stadio? Tra quindici mesi si parte con i lavori"

vedi letture

Ospite delle colonne del Corriere dello Sport Stefano Signorelli, membro del CdA del Cagliari delegato a seguire il progetto del nuovo stadio del club sardo, ha rilasciato alcune dichiarazioni su quella che sarà la nuova casa del Cagliari: “La veste definitiva - spiega - la conosceremo dopo le necessarie interlocuzioni con le autorità interessate, Comune, Regione e la Soprintendenza, perché il sito ricade in una zona strategica e affascinante. Motivo in più per non pensare a un semplice impianto di gioco, ma a qualcosa che dovrà caratterizzare il Cagliari, la città capoluogo e tutta la Sardegna. Quali tempistiche? Sei mesi per il progetto definitivo, altri sei per l’ok della conferenza dei servizi, tre mesi per arrivare al bando e altrettanti per consegnare l’opera a chi vincerà la gara europea. Da oggi, quindici mesi e si parte con i lavori”. Traguardo per la stagione 2023/2024.