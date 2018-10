Cagliari, sono 21 i calciatori convocati per la gara con la Fiorentina

Uno dei derby storici è quello del 21 ottobre 2001, dove il Milan all'epoca allenato da Fatih Terim travolse per 4-2 l'Inter di Héctor Cuper. Ai microfoni di Tuttomercatoweb parla uno dei protagonisti di quella sfida: Martin Laursen. Oggi 41enne, il danese ha vissuto tre anni con...

Cittadella, i convocati di Venturato: rientra Panico, out Schenetti

Crotone, frattura al piede sinistro per Benali

Serie B, Spezia-Pescara 1-2 al 45': Galabinov tiene in partita gli Aquilotti

Carpi, i convocati di Castori: Poli influenzato. Non partirà per Ascoli

Doppio Monachello, il Pescara non si ferma: 3-1 allo Spezia, +5 sull'Hellas

Le pagelle del Pescara - Monachello non perdona. Super Fiorillo

Vent'anni dopo: Nesta ritrova la Salernitana, sua prima vittima in A

Spezia, De Col: "Non usciamo ridimensionati da questa gara"

Pescara, Pillon: "Presto per parlare di obiettivi, avanti così"

Pescara, Pillon: “Stiamo facendo bene, non ci sono intoccabili “

Tuttosport: "Pescara colpo da capolista". Spezia ko per 3-1

Il Mattino: "Benevento, il tridente l'arma in più"

Lecce, i convocati di Liverani per il big match contro il Palermo

Torrente: "In tanti per la A, ma il Pescara merita la vetta"

Sono 21 i calciatori del Cagliari convocati dal tecnico Rolando Maran per la gara contro la Fiorentina. Assenti come da previsioni gli infortunati Farias, Klavan e Lykogiann.

