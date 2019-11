© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sabato di lavoro per il Cagliari questa mattina ad Asseminello.

Senza i nazionali Ionita, Olsen, Walukiewicz e Rog, la squadra è scesa in campo per una seduta dedicata alla parte atletica curata dal professor Roberto De Bellis. Il gruppo ha svolto inizialmente delle accelerazioni su distanze variabili; nella seconda parte della sessione di allenamento esercitazioni per sviluppare la potenza aerobica.

Birsa, Ceppitelli e Pinna hanno continuato a lavorare a parte; terapie per Nandez e Pellegrini.

La squadra riprenderà gli allenamenti martedì pomeriggio, quando si inizierà ad entrare nel vivo della preparazione della prossima gara di campionato, in programma domenica alle 20.45 allo stadio “Via del Mare” di Lecce.