Cagliari, Srna out per febbre. Sau ancora a parte

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Cagliari ha sostenuto una seduta di allenamento questa mattina ad Asseminello, in vista della gara di domenica (ore 18) alla Sardegna Arena contro l’Empoli. La prima parte della sessione di lavoro è stata dedicata ad esercizi di mobilità e agilità. Quindi, combinazioni con sviluppi offensivi. In chiusura la squadra ha svolto una partita a 70 metri. Personalizzato per Alberto Cerri, Ragnar Klavan e Marco Sau. A riposo Darijo Srna per via di un attacco febbrile.