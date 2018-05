Cagliari, stadio sold-out contro l'Atalanta. Terapie per Castan

Fonte: cagliaricalcio.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Cagliari si è ritrovato questo pomeriggio per cominciare a preparare la gara di domenica contro l’Atalanta, ultima giornata di campionato, domenica alla Sardegna Arena con inizio alle ore 18. Oggi al Centro sportivo di Assemini i rossoblù hanno iniziato l’allenamento svolgendo attivazione con i preparatori atletici. A seguire, serie di esercitazioni tecniche e lavoro sul possesso palla. Quindi la rosa è stata divisa in due gruppi: chi è stato impiegato domenica scorsa ha effettuato lavoro aerobico; gli altri hanno disputato una partitella. Terapie per Leandro Castan. Domani pomeriggio è in programma una nuova seduta di allenamento; da giovedì inizierà il ritiro per preparare al meglio la sfida di domenica contro gli orobici.

Tutto esaurito intanto alla Sardegna Arena per il match di domenica: si tratta del terzo sold-out stagionale: i tifosi rossoblù hanno dato ancora una volta prova di grande attaccamento nei confronti della squadra, pronti a sostenerla in questa ultima e decisiva sfida per la salvezza.