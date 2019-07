Fonte: Cagliaricalcio.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Brutta tegola in casa Cagliari: il centrocampista classe '95 Alessandro Deiola è stato sottoposto ad accertamenti presso l’ospedale di Cles per via dell’infortunio subito in allenamento: gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro.

Il giocatore rossoblù ha lasciato il ritiro di Pejo per rientrare a Cagliari, dove verrà sottoposto a nuovi controlli prima di iniziare l’iter riabilitativo. Le sue condizioni saranno monitorate dallo staff medico del Club.