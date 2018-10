Cagliari subito in campo. Oggi seduta differenziata per quattro

Fonte: Cagliaricalcio.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

All’indomani della vittoria sul Chievo, i giocatori del Cagliari si sono ritrovati ad Asseminello per iniziare la preparazione alla prossima gara di campionato, sabato sera all’Allianz Stadium contro la Juventus. La rosa è stata suddivisa in due gruppi: chi ha giocato di più ha svolto defaticante, gli altri hanno effettuato un circuito di forza in palestra ed una serie di esercitazioni di agilità abbinati al tiro in porta. Differenziato per Farias, Klavan, Lykogiannis e Pajac. Domani pomeriggio è in programma una nuova seduta di allenamento.