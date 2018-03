Cagliari-Torino, i convocati di Mazzarri: quattro gli indisponibili

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'allenatore del Torino, Walter Mazzarri, ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di domani contro il Cagliari valida per la 30esima giornata del campionato di Serie A. Non convocato, oltre agli indisponibili Lyanco e Molinaro e allo squalificato Niang, Milinkovic-Savic causa sindrome infleunzale.

Portieri - Coppola, Ichazo, Sirigu.

Difensori - Ansaldi, Barreca, Bonifazi, Burdisso, De Silvestri, Moretti, N'Koulou.

Centrocampisti - Acquah, Baselli, Obi, Rincon, Valdifiori.

Attaccanti - Belotti, Berenguer, Edera, Iago Falque, Ljajic.