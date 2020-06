Cagliari-Torino, moviola Gazzetta: Belotti sbilanciato in area, ma niente rigore

vedi letture

Il Torino si sveglia tardi e non riesce ad evitare il k.o. sul campo del Cagliari, che si par suo ritrova un successo interno che mancava addirittura da sette mesi. I granata, però, possono protestare per una decisione in particolare presa dall'arbitro Mariani, come viene spiegato dalla moviola de La Gazzetta dello Sport:

"Al 37’ Mariani lascia giocare ma Lykogiannis sbilancia sottorete Belotti che riesce comunque a tirare, poi al 42’ vede un rigore inesistente per il Cagliari per mani di Nkoulou. Il Var Pasqua lo richiama al monitor e lui torna sui suoi passi. Nkoulou infatti è colpito dal pallone dietro la spalla. Al 68’ ancora rigore, stavolta corretto: un ingenuo Nkoulou sgambetta Pellegrini. All’80’ errore evidente: Izzo scivola e atterra Carboni, ma per l’arbitro il fallo da ammonizione è per il cagliaritano. I rossoblù protestano (senza distanze) a ragione".