Il Cagliari ha proseguito questo pomeriggio ad Assemini la preparazione alla gara di venerdì sera al Bentegodi di Verona contro il Chievo. All’attivazione tecnica con torelli, hanno fatto seguito esercizi di agilità con la palla. Quindi, tecnica a circuito ed infine esercitazioni al cross e tiri in porta. In gruppo anche Barella, Cragno e Pavoletti, reduci dagli impegni con la Nazionale azzurra. Si è allenato parzialmente con la squadra Despodov. Personalizzato per Castro.