Cagliari, tra esperti e giovani da lanciare: ecco il nuovo progetto di Giulini

Molti sono i giovani da seguire in questa nuova stagione appena partita, molti club , visto la situazione economica straordinaria causa Covid , hanno deciso e preferito di contenere i costi, investire su giovani promettenti , più o meno pronti a un palcoscenico difficile come lo è la serie A Italiana.

Tra i club maggiormente attivi su questa strada c'è il Cagliari del Presidente Giulini; il club sardo in questo mercato ha operato su calciatori esperti, vedi Godin, ma anche su diversi giovani come gli italiani Sottil, Zappa e Tripaldelli , Calligara e gli stranieri Marin, Luvtumbo e Walukiewicz. Quest'ultimo arrivato nella passata stagione, difensore centrale su cui già diversi importanti club hanno posto l'attenzione. Conferma anche del buon lavoro del Direttore Pierluigi Carta e di Andrea Cossu con la fattiva collaborazione e certosino lavoro del responsabile scouting Riccardo Guffanti.Esperti sì ma anche tanti giovani. Così nasce il nuovo Cagliari del presente ma soprattutto del futuro.