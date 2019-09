Cagliari, tweet di complimenti per prima con gol di Barella in Champions

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Esordio in Champions League per Nicolò Barella, autore del gol nel finale che ha permesso alla sua Inter di ottenere almeno un punto contro lo Slavia Praga. Una rete che gli ha permesso di ricevere i complimenti social da parte del Cagliari, sua ex squadra della sua città nella quale è cresciuto sia come uomo che come calciatore. "Complimenti Nicolò!", le parole postate dal profilo Twitter dei sardi.