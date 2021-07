Cagliari, ufficializzate le amichevoli estive: si giocherà anche in Germania e in Spagna

Di seguito il calendario delle amichevoli pre-campionato 2021-22 del Cagliari: spiccano le gare in Germania e Spagna rispettivamente contro FC Augsburg e RCD Mallorca.

A Pejo il campo comunale di Celledizzo sarà sede della prima uscita stagionale: sabato 17 è in programma il test contro il Real Vicenza (ore 17). A chiudere il ritiro, la partita contro il Vicenza, compagine impegnata nel campionato cadetto: la sfida contro i biancorossi si terrà sabato 24 allo stadio Renato Menti alle ore 16.

Ritornati alla base in Sardegna, i rossoblù ripartiranno nel fine settimana alla volta della Germania, per disputare qui la prima delle amichevoli internazionali: sabato 31 luglio alla WWK Arena di Augusta (alle ore 15.30) il Cagliari troverà i padroni di casa dell’FC Augsburg, squadra che dalla stagione 2011-12 gioca stabilmente in Bundesliga e che nel 2014-15 è arrivata quinta, qualificandosi per l’Europa League.

Il Cagliari riabbraccerà quindi la Barbagia: per il settimo anno consecutivo la squadra sarà infatti ad Aritzo. Il 4 agosto allo Stadio del Vento (ore 17.30) è in programma l’ormai tradizionale sfida contro i bianchi dell’Olbia.

Il ciclo di amichevoli si concluderà in Spagna, precisamente a Palma, nelle Baleari. Al Visit Mallorca Estadi sabato 7 agosto alle ore 20.30 si giocherà la gara contro il RCD Mallorca: il club isolano, che vanta nel suo palmares una Coppa di Spagna e una Supercoppa nazionale, giocherà nuovamente in Liga, dopo la promozione conquistata lo scorso campionato.

Cagliari v. Real Vicenza

Sabato 17 luglio, ore 17

Campo comunale, Celledizzo - Pejo

Vicenza v. Cagliari

Sabato 24 luglio, ore 16.00

Stadio Romeo Menti, Vicenza

FC Augsburg v. Cagliari

Sabato 31 luglio, ore 15.30

WWK Arena, Augusta

Cagliari v. Olbia

Mercoledì 4 agosto, ore 17.30

Stadio del Vento, Aritzo

RCD Mallorca v. Cagliari

Sabato 7 agosto, ore 20.30

Visit Mallorca Estadi, Palma de Mallorca