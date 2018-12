Cagliari, ultime di formazione: spunta l'ipotesi Barella trequartista

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Chi giocherà contro il Napoli? Le ultime di formazione in casa Cagliari arrivano da L'Unione Sarda. Rolando Maran ha diversi problemi: Castro e Pavoletti sono infortunati e ha perso anche Lykogiannis. Ceppitelli e Srna sono squalificati. Ma i dubbi sono perlopiù in attacco: Joao Pedro è imprescindibile, Sau dopo Roma non può essere escluso, Farias sta bene e Cerri è in crescita. Tutto ruota attorno alla scelta del trequartista: c'è l'ipotesi di schierare Barella in questa insolita veste e, a quel punto, resterebero fuori sia Farias che Cerri.