Cagliari, visita a Villa Stuart per Cerri e Castro. Esame negativo per il n° 9

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Cagliari ha effettuato questo pomeriggio una nuova seduta di allenamento al Centro Sportivo di Assemini. La sessione di lavoro è iniziata in palestra, con piani di lavoro personalizzati. A seguire, il gruppo si è trasferito sul campo per eseguire il riscaldamento tecnico e una serie di circuiti tecnici e agilità con la palla. Infine, partitella a campo ridotto. Hanno lavorato parzialmente con la squadra Leonardo Pavoletti e Cyril Théréau: per loro, carichi di lavoro individualizzati. Lavoro personalizzato per Ragnar Klavan. Terapie e riposo precauzionale per Kiril Despodov che deve recuperare da un affaticamento muscolare. Giornata di visite a Villa Stuart per Alberto Cerri e Lucas Castro: gli esami strumentali a cui si è sottoposto l’attaccante hanno dato esito negativo, il calciatore ha superato il problema ai flessori della coscia sinistra e potrà iniziare ad aumentare i carichi di lavoro. Castro è stato visitato questa mattina dal professor Pier Paolo Mariani al ginocchio sinistro: il recupero dall’infortunio del “Pata” procede al meglio come da programma.