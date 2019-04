© foto di Luigi Gasia/TuttoNocerina.com

Il tecnico Gigi Cagni è intervenuto si MC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà. Queste le sue parole sulla situazione tra Inter e Mauro Icardi: "Il mestiere dell'allenatore è diventato difficilissimo. Spalletti? Se non sei apprezzato dallo spogliatoio e non fai rispettare le regole, non vincerai mai nulla. L'unico che ha perso è Icardi. Il procuratore di un calciatore non può dire davanti a tutti che un compagno è scarso. Icardi non può fare il capitano. Se si fosse comportato così in uno spogliatoio di dieci anni fa, l’avrebbero attaccato al muro".