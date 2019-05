Cahill su Cristiano Ronaldo: "Merita il Pallone d'Oro più di Messi"

© foto di Image Sport

Lo storico ex giocatore dell'Australia, con una lunga militanza nell'Everton Tim Cahill, ha parlato del prossimo Pallone d'Oro dichiarando quanto segue: "Cristiano Ronaldo lo merita più di Messi. Ha lasciato la sua comfort zone avendo un grande impatto in un nuovo campionato come quello italiano. Non ho mai visto niente del genere e penso non siano dubbi su quanto meriti di vincere questo premio ancora una volta. Alla Juventus ha cambiato la squadra, lo ammiro molto per la sua professionalità".