Cairo: "Ieri ho visto una buona Nazionale"

"Ieri sera mi sono divertito", dice il presidente del Torino

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - MILANO, 15 OTT - "A me è sembrata una buona Nazionale che ha fatto una buona partita, anzi meritava di vincere con un punteggio più ampio". Lo ha detto il presidente del Torino, Urbano Cairo, commentando la vittoria ieri in Polonia della nazionale. "Io ieri sera mi sono anche divertito - ha aggiunto - ho visto una buona Nazionale, abbiamo vinto all?ultimo ma non è male, perché un pizzico di fortuna è sempre utile".