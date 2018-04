Cairo sulla Juve: "In Italia non avrebbero dato rigore contro al 93°"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato dell'episodio legato al rigore assegnato al Real Madrid contro la Juventus allo stadio Santiago Bernabeu. Queste le parole del numero uno granata, riportate da Tuttosport: "Al Toro quel rigore non lo avrebbero dato a favore, ma contro. Alla Juve, invece, in Italia lo avrebbero dato a favore. Non contro. Noi siamo abituati a subire i rigori contro al 93'...".