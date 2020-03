Calabresi, italiano ad Amiens: "In Francia il Coronavirus è sottovalutato, io sto a casa"

“Anche se qui non ci sono ancora restrizioni, seguiamo le regole dell’Italia. È il momento di essere responsabili”. Raggiunto dai colleghi di Sky, Arturo Calabresi, difensore oggi all’Amiens, racconta come la Francia sta vivendo l’emergenza Coronavirus: “Qui per ora è come se fosse tutto tranquillo: negozi aperti, gente che chiacchiera per strada… Io e Flavia (la sua compagna, ndr) potremmo anche andare al ristorante, stiamo bene. Ma se in realtà fossimo asintomatici e trasmettessimo il virus? In questo momento non si può giocare con la salute.

Siamo fermi nel weekend, ma all’inizio della prossima settimana torniamo ad allenarci. Precauzioni? Allenamenti a gruppi, misurazioni della febbre prima della sessione e doccia a casa dopo. Menomale che il campionato è stato fermato. Mi sembrava assurdo giocare.

È chiaro che ci sia stata una sottovalutazione del problema anche qui. Dispiace vedere un certo menefreghismo di fronte a un fenomeno che porta conseguenze devastanti”.