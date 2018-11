Calamai sulla Gazzetta: "Spalletti, che lavoro da Joao Mario a Dalbert"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Firma de La Gazzetta dello Sport, sulle colonne della Rosea, Luca Calamai parla dell'Inter. "L'assalto estivo a Modric l'ha vissuto con la leggerezza di chi non si è mai affezionato troppo a un'idea complicata. Non a caso Luciano Spalletti, quando è stato chiaro che la stella croata sarebbe rimasta al Real, ha subito voltato pagina sottolineando come la società avesse condotto una campagna aquisti a lui gradita (...). Luciano da Certaldo, uno che ama la terra e le cose concrete, è fatto così: cerca qualcosa di buono in tutto quello che gli passa per le mani. Il grande lavoro effettuato su Joao Mario, Gagliaridini e Dalbert è stato inoltre una necessità".