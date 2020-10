Calcetto e sport di contatto, la proposta del Governo: stop a livello amatoriale, ok dilettanti

Continua l’attesa per il nuovo DPCM, in arrivo verosimilmente già questa sera. Secondo quanto riferito dai colleghi di Sky TG 24, nel confronto in corso di svolgimento tra Governo, Regioni e gli altri enti locali, l'esecutivo avrebbe proposto la sospensione degli sport di contatto, ma soltanto a livello amatoriale. Sarebbe così possibile proseguirne la pratica a livello dilettantistico, a patto che le federazioni e le società abbiano adottato protocolli per limitare il contagio da coronavirus.