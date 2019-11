Calciatore croato uccide gallina durante match: espulso e denunciato

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Una storia incredibile arriva dalla Croazia e ha per protagonista un calciatore e... una gallina. Ivan Gazdek, 23enne giocatore dello Jelengrad (squadra dilettantistica) ha reagito male all'ennesima invasione di campo da parte di alcuni pennuti, di proprietà di un allevatore vicino di campo: il ragazzo, preso dal nervosismo, ha inseguito e ucciso una gallina una con un calcio violento. L'episodio ha subito scatenato l'indignazione delle associazioni animaliste, che hanno denunciato alla polizia Gazdek. Il giocatore - espulso per condotta antisportiva - si è detto scosso per l'accaduto e ha risarcito l'allevatore regalandogli una gallina.