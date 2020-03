Calciatore e infermiere in terapia intensiva: dalla Francia, la storia di Maxime Tarasconi

Dai campi di calcio agli ospedali. È questa la vicenda di Maxime Tarasconi, calciatore francese del Gémenos, squadra militante in Championnat National 3, l'equivalente transalpino della nostra Eccellenza. Col pallone che non rotola, il 29enne si sta concentrando al 100% in quella che in realtà, dopo brevi apparizioni nei campionati professionistici francesi, è di fatto la sua occupazione principale: l'infermiere, precisamente nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Timone di Marsiglia. Tarasconi ha raccontato a L'Equipe questi giorni difficili: "Siamo abituati a vedere certe situazioni, ma ora siamo in modalità Coronavirus e dobbiamo essere più attenti. Il protocollo è più restrittivo, ci sono più rischi: tanti altri operatori sanitari che lavorano con me sono stati infettati".