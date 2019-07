Acclamate da migliaia di presone, con loro il sindaco de Blasio

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - NEW YORK, 10 LUG - La squadra nazionale di calcio americana viene celebrata per la vittoria ai mondiali con una parata a New York. Le calciatrici, accolte per le strade di Manhattan come delle vere e proprie eroine, vengono acclamate da migliaia di persone. Alla manifestazione si sono uniti anche motociclisti e polizia. Sul carro insieme alle campionesse c'e' il sindaco Bill de Blasio, candidato alla Casa Bianca, che sventola una bandiera americana.