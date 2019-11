N.1 Ics: "Serve accordo istituzioni e pallone per innovazione"

(ANSA) - ROMA, 20 NOV - "La legislazione vigente sugli stadi, sempre migliorabile, offre gli spunti per poter intraprendere un percorso corretto. Non cerchiamo alibi ma sfruttiamo gli strumenti correnti, con la responsabilità dei club. Io sono ottimista". Lo dice il presidente dell'Istituto per il credito sportivo, Andrea Abodi, intervenuto al Social Football Summit in corso a Roma. Affrontando la tematica dei valori e asset dell'innovazione nel calcio, Abodi ha quindi aggiunto: "Ci vuole un grande accordo per l'l'innovazione tecnologica del nostro Paese - ha proseguito il numero uno dell'Ics - un grande patto tra gli attori: governo, istituzioni del calcio, amministrazioni del territorio, e Credito sportivo. Siamo stati i pochi finanziatori degli stadi rinnovati o costruiti. Ma c'è la frustrazione di un potenziale che ancora non siamo riusciti a sfruttare". Ivan Ortenzi, Chief Evangelist di Bip, multinazionale partner dell'evento, ha commentato: "Siamo consapevoli di cosa è il calcio, ma già dal 2030 le aziende dell'industria calcistica diventeranno delle extended experience company per contrastare il calo del mercato, oggi testimoniato dalle nuove generazioni, i nuovi media, i nuovi spazi di gioco e la polarizzazione dell'industria".. (ANSA).