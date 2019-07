Dal 18 luglio al 6 agosto a Coverciano

(ANSA) - ROMA, 17 LUG - Prenderà il via domani e si concluderà il 6 agosto, al Centro Tecnico di Coverciano, il ritiro precampionato organizzato dall'Associazione Italiana Calciatori riservato ai calciatori senza contratto. Grazie all'accordo con la Figc, anche per quest'anno, tutti i calciatori partecipanti potranno conseguire l'abilitazione ad "Allenatore di base - Uefa B" seguendo l'apposito corso che si svolgerà nello stesso periodo della preparazione. Durante il periodo dell'attività verranno organizzate delle partite amichevoli utili per assicurare ai partecipanti sia la condizione fisica che la 'vetrina' utile per favorire la futura collocazione dei calciatori.