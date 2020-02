Calcio: Atalanta, tifosi Curva Nord: non andremo a Lecce

'Non siamo burattini, preso in giro chi ha prenotato'

(ANSA) - BERGAMO, 29 FEB - "A Lecce non ci saremo". La Curva Nord dell'Atalanta boicotta la trasferta di Lecce: "Mercoledì la trasferta di Lecce è stata aperta, venerdì sera è stato chiuso il settore ospiti, il sabato mattina è stato riaperto - si legge nella nota, tramite post, sulla pagina facebook 'Sostieni la Curva' -. In modo irrispettoso sono stati presi in giro tutti quei tifosi che hanno preso ferie e prenotato mezzi per muoversi". Il riferimento è all'apertura tardiva dei botteghini, comprese le vendite on line sul circuito VivaTicket, dei biglietti del settore ospiti dello stadio "Via del Mare", e alla sospensione temporanea in attesa di conferme mai arrivate circa il divieto di trasferta per l'emergenza Coronavirus: "Non siamo i burattini di nessuno quindi a Lecce non si saremo - spiegano -. La dignità e il rispetto, per noi, vengono prima di tutto. Curva Nord Bergamo". Nel settore ospiti dell'impianto leccese, comprensivo di 1.075 posti, a tutto ieri sera risultavano venduti 187 biglietti; oggi, alla riapertura, ce ne sono ancora 301 invenduti nel settore Distinti Sudest Ospiti Inferiore, mentre quello Superiore non è disponibile. Secondo notizie giunte dal Comitato Provinciale per l'Ordine Pubblico di Lecce, i sostenitori nerazzurri al loro arrivo nel prefiltraggio, prima dell'accesso ai tornelli, verranno sottoposti a termoscanner e prescrizioni secondo i protocolli del Ministero della Salute. (ANSA).