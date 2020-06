Calcio dell'est in lutto: si è spento l'ex difensore Cisovsky. Lottava da anni contro la SLA

Il calcio dell'Est è in lutto e piange la scomparsa di Marian Cisovsky, ex difensore slovacco che avrebbe compiuto 41 anni il prossimo 2 novembre, spento in data odierna dalle gravi condizioni imposte dalla SLA, malattia neurodegenerativa contro cui stava lottando da tempo, e che l'aveva costretto al ritiro nel 2014 quando vestiva la maglia del Viktoria Plzen, squadra con cui ha totalizzato più presenze in carriera. Oltre che in Repubblica Ceca ed in patria, aveva giocato anche in Romania, nel Timisoara. Lascia la moglie e tre figli.