Calcio donne:Europeo; azzurre il 10/4 contro Israele a Udine

Qualificazioni: il 14 aprile trasferta a Zenica contro Bosnia

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - Sarà lo stadio "Friuli" di Udine ad ospitare, venerdì 10 aprile, la gara di qualificazione all'Europeo femminile tra Italia ed Israele. La Nazionale di Milena Bertolini riprenderà proprio in questa occasione il suo cammino europeo, dopo la parentesi dedicata al Torneo in Algarve in programma dal 4 all'11 marzo. Al comando del gruppo B, dopo i sei successi consecutivi conquistati contro Israele, Georgia, Malta (quest'ultime due già affrontate sia all'andata che al ritorno) e Bosnia, le azzurre torneranno nella città friulana a 38 anni di distanza dall'ultima volta (4 novembre 1972 Italia-Spagna). Uno solo il precedente tra le azzurre ed Israele: la partita di andata giocata il 29 agosto 2019 a Tel Aviv e vinta 3-2. Dopo la gara con Israele, la ragazze della ct Bertolini partirà per Zenica dove il 14 aprile affronterà la Bosnia. (ANSA).