Proposta da 2 deputati come emendamento a legge bilancio 2020

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - Norme per agevolare le società e le federazioni per il passaggio al professionismo delle donne sportive. È questo il senso dell'emendamento alla Legge di Bilancio 2020 presentato dal senatore Tommaso Nannicini (PD) e dalla senatrice Susy Matrisciano (M5S). La proposta, che trova il sostegno dell'Associazione calciatori, sarà presentata mercoledì 27 novembre. All'iniziativa, parteciperanno, tra gli altri, oltre ai proponenti: Umberto Calcagno (Vicepresidente Associazione Italiana Calciatori), Katia Serra (responsabile settore femminile AIC), Elisa Bartoli (capitana As Roma e Nazionale femminile) e altre calciatrici in video. (ANSA).