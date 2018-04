Calcio femminile, anche l'Italia U19 vola alla fase finale dell'Europeo

© foto di Luigi Gasia

È un momento più che positivo per il calcio femminile italiano a livello di nazionali. La maggiore domani si giocherà un bel pezzo di qualificazione alla prossima Coppa del Mondo (scontro diretto contro il Belgio che ha cinque punti in meno, ma deve recuperare una gara rispetto alle azzurre), mentre a livello giovanile dopo l'Under 17 anche l'Under 19 si qualifica alla fase finale dell'Europeo di categoria da imbattuta. Dopo le vittorie per 7-1 contro la Russia e 4-1 contro la Scozia le azzurrine pareggiano 2-2 contro la Repubblica Ceca e si qualificano come prime del girone grazie alla migliore differenza reti rispetto alle avversarie odierne. Nel primo tempo l'Italia chiude sotto di un gol e soffrono la maggiore fisicità delle ceche, nella ripresa però la squadra cresce e prima pareggia con un colpo di testa di Cantoner e poi passano in vantaggio con Caruso. Nel finale le avversarie trovano il secondo gol che però serve a poco visto che alla fine a volare in Svizzera il prossimo luglio saranno le ragazze di Sbardella, alla sua terza fase finale di un Europeo (una con l'U17 e due con l'U19).

Risultati e classifica del Gruppo 7 della Fase élite del Campionato Europeo Under 19 Femminile

Prima giornata (2 aprile)

Repubblica Ceca-Scozia 2-1

ITALIA-Russia 7-1

Seconda giornata (5 aprile)

Repubblica Ceca-Russia 7-0

ITALIA-Scozia 4-1

Terza giornata (8 aprile)

Scozia-Russia 0-0

ITALIA-Repubblica Ceca 2-2

Classifica: ITALIA e Repubblica Ceca 7 punti, Scozia e Russia 1.