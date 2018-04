Calcio femminile, Italia-Belgio 1-1 al 45°: Rosucci risponde a Wullaert

Subito gara vivace al Mazza con le due squadre che si affrontano a viso aperto per cercare di fare propria l'intera posta in palio: il Belgio parte subito forte con l'Italia che ci mette qualche minuto a prendere le misure e controbattere ai tentativi delle ospiti anche se i primi 10 minuti passano senza grandi sussulti da l'una e dall'altra parte anche se arriva un giallo per parte. La prima occasione è di marca italiana e arriva al 12°: Rosucci guadagna una punizione dai 25 metri, al tiro va Girelli che manda di un soffio a lato della porta belga. Il belgio risponde poco dopo con Vanmechelen che però da buona posizione calcia malissimo e non preoccupa Giuliani. Il Belgio si rende pericoloso sopratutto nelle ripartenze approfittando di qualche maglia troppo larga nella retroguardia azzurra con Salvai che poco prima del 20° con una grande diagonale difensiva evita guai alla nostra difesa. L'Italia risponde con una galoppata di Bonansea sulla sinistra, l'esterno della Juve si fa 80 metri palla al piede prima di crossare in mezzo con la difesa del Belgio che sbroglia. La gara scorre su ritmi piuttosto elevati, ma anche con tanti errori da ambo le parti tanto che l'occasione migliore per sbloccare il match arriva al 35° con Wullaert che in diagonale dalla destra impegna Giuliani alla respinta. Sul continuo dell'azione ingenuità della difesa azzurra, in particolare di Bonansea che viene anche ammonita, e calcio di rigore per le belge: dal dischetto va Cayman che spiazza Giuliani e porta avanti le Red Flames. Al 42° l'Italia ristabilisce la parità al termine di una grande azione di Guagni sulla destra, il terzino della Fiorentina entra in area e mette in mezzo un pallone delizioso che Rosucci, bravissima a seguire l'azione, deve solo depositare in rete da due passi in spaccata. Un minuto dopo è la stessa Guagni che inizia e chiude un'altra azione pericolosa concludendo però malamente da buona posizione. È l'azione che chiude il primo tempo.