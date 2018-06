Calcio femminile, Italia-Portogallo: venduti oltre 6000 biglietti

Cresce l'attesa per la gara di domani sera al Franchi di Firenze fra Italia e Portogallo valida per la qualificazione alla Coppa del Mondo femminile che si disputerà nel 2019 in Francia. Come riportato da Lfootball.it sarebbero già oltre 6000 i biglietti venduti. L'obiettivo è superare le presenze del big match contro il Belgio giocato a Ferrara quando gli spettatori furono 75000.