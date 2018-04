Calcio femminile, Italia U19 da urlo all'esordio: 7-1 alla Russia

Inizia nel migliore dei modi la fase élite dell'Europeo femminile per l'Italia Under 19. Le ragazze allenate da Enrico Sbardella hanno infatti battuto per 7-1 la Russia nell'esordio del Gruppo sette balzando subito al comando, pari merito con la Repubblica Ceca che ha battuto di misura (2-1) la Scozia. Una vittoria larga in cui brillano soprattutto Cantore e Bonfantini autrici di una doppietta a testa. Ora per le azzurrine c'è la sfida contro la Scozia giovedì alle ore 19 che potrebbe valere già il pass per la prossima fase, quella finale, dell'Europeo.

Russia-Italia 1-7 (45° Shesterneva; 12° Ragazzoli, 18° Rig. Caruso, 39° Merlo, 45°, 47° Cantore, 71° 88° Bonfantini)

Classifica Gruppo 7: Italia 3, Rep. Ceca 3, Scozia 0, Russia 0