Calcio femminile, l'Italia U17 chiude imbattuta: volerà in Lituania

Fonte: Figc.it

Con la qualificazione già in tasca grazie ai successi nelle prime due partite con Ungheria (2-0) e Serbia (3-0), la Nazionale Under 17 Femminile pareggia 0-0 l’ultimo incontro con la Repubblica Ceca e chiude da imbattuta il proprio girone della Fase élite del Campionato Europeo. L’Italia vola meritatamente alla Fase finale del torneo continentale in programma dal 9 al 21 maggio in Lituania e anche con la Repubblica Ceca, priva delle diffidate Chiara Pucci, Melissa Bellucci e Martina Tomaselli e dell’acciaccata Elisa Donda, riesce a mantenere la porta inviolata per la terza volta consecutiva.

A Bük, su un campo reso pesante dalla pioggia, le Azzurrine vanno vicine al vantaggio nel primo tempo con Veronica Battelani e Teresa Fracas per poi sfiorare l’1-0 anche nel finale di gara, con il portiere ceco Lukasova brava ad opporsi alle conclusioni di Fracas e Sara Tamborini.

“Abbiamo avuto almeno quattro palle gol per vincere anche oggi – conferma il tecnico Massimo Migliorini – non siamo riusciti a segnare, ma va bene così. Ho avuto modo di schierare alcune ragazze che avevano giocato meno e la squadra ha disputato un’ottima gara, mostrando quella personalità che è l’aspetto migliore che ho riscontrato in questa Fase élite”.

A maggio l’Italia proverà a scrivere un’altra bella pagina del calcio in rosa: “Andremo in Lituania per far bene – avverte Migliorini – ma il mio primo obiettivo resta quello di far diventare queste ragazze delle giocatrici con la testa da professioniste e di farle crescere a 360 gradi. In questo percorso, avere ancora più tempo per lavorare con loro mi permetterà di farle migliorare a livello tattico e di aumentare il loro bagaglio di conoscenze”.

*Risultati e classifica del Gruppo 4 della Fase élite del Campionato Europeo Under 17 Femminile

Prima giornata (23 marzo)

Repubblica Ceca-Serbia 1-1

Ungheria-ITALIA 0-2

Seconda giornata (26 marzo)

Serbia-ITALIA 0-3

Ungheria-Repubblica Ceca 3-0

Terza giornata (29 marzo)

ITALIA-Repubblica Ceca 0-0

Serbia-Ungheria 1-0

Classifica: ITALIA 7 punti, Serbia 4, Ungheria 3 Repubblica Ceca 2

*Le vincitrici dei sette gironi si qualificano alla Fase finale del Campionato Europeo in programma dal 9 al 21 maggio in Lituania