Calcio femminile, la Serie A sbarca su Sky. 1 gara in diretta a settimana

Fonte: Figc.it

Sky ha siglato un accordo pluriennale con la FIGC, con l’obiettivo di sostenere e sviluppare ulteriormente il calcio femminile in Italia e garantirne la visibilità attraverso la trasmissione di una partita a settimana del campionato di Serie A e una programmazione dedicata per approfondire un movimento in costante crescita negli ultimi anni, come dimostra anche la qualificazione della Nazionale al Mondiale 2019.

Sky arricchisce così la propria offerta di calcio, con l’acquisizione dei diritti della Serie A Femminile, oltre che quelli della Coppa Italia (con le due semifinali in programma il 13 marzo 2019 e il 17 aprile 2019, e la finale del 27 aprile 2019) e la Supercoppa Italiana 2019/2020.

Il campionato. La Serie A è il massimo campionato italiano di calcio femminile, dal 2018-19 è organizzata dalla FIGC – Federazione Italiana Giuoco Calcio. Le 12 squadre partecipanti si affrontano in un girone con partite di andata e ritorno per un totale di 22 giornate. Si inizia con l’anticipo di venerdì 21 settembre 2018, sino all’ultimo match del 20 aprile 2019. La squadra campione d’Italia in carica è la Juventus. Attualmente sono 8 le società di Serie A e Serie B maschile che presentano anche la squadra femminile: oltre alla Juventus, Atalanta Mozzanica (Bergamo), Fiorentina Women’s, Sassuolo, Chievo Verona Valpo, Milan, Roma e Women Hellas Verona, alle quali si aggiungono Comunale Tavagnacco (Udine), Pink Sport Time (Bari), Orobica Calcio Bergamo e CF Florentia (Firenze), queste ultime due neopromosse dalla Serie B.

L’appuntamento. L’avvicinamento alla partita della domenica, che verrà trasmessa alle 12.30 su Sky Sport Serie A (canale 202), partirà da venerdì con spazi dedicati su Sky Sport 24 e i social ufficiali Sky Sport. Si comincia domenica 23 settembre con Juventus - Chievo Verona Valpo. Pre partita dalle 11.30 su Sky Sport 24 con Alessia Tarquinio in collegamento live da Torino. La telecronaca della gara sarà di Gaia Brunelli. Il tutto sarà fruibile anche sulle piattaforme digital, sul sito skysport.it, l’App Sky Sport e i canali social.

Il calcio femminile, protagonista anche fuori dal campo. Ogni lunedì, all’interno di “Pomeriggio Sky Sport 24” condotto da Sara Benci, uno spazio di approfondimento sul calcio femminile con interviste, storie, reportage, inchieste, insieme alle atlete protagoniste del campionato. Dai commenti della giornata appena trascorsa alla Nazionale attesa dal Mondiale 2019, fino all’attività giovanile che vedrà ai nastri di partenza le categorie dalla Primavera all’Under 12. Accanto a Sara Benci, in studio l’ex calciatrice della Nazionale Katia Serra, insieme a tanti altri ospiti, tra i quali i tecnici delle cinque Nazionali Femminili.