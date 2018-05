Calcio femminile, le convocate dell'Italia U17 per l'Europeo

Fonte: Figc.it

© foto di Luigi Gasia

La Nazionale Under 17 Femminile si radunerà venerdì 4 maggio al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti all’Acqua Acetosa a Roma e lunedì 7 maggio partirà alla volta della Lituania per disputare la Fase finale del Campionato Europeo di categoria.

Il tecnico Massimo Migliorini ha ufficializzato la lista delle 20 convocate per il torneo continentale, che vedrà l’Italia fare il suo esordio mercoledì 9 maggio (ore 11 locali, 10 italiane) con la Spagna, finalista l’anno scorso e vincitrice di tre edizioni dell’Europeo.

Sabato 12 maggio (ore 15 locali, 14 italiane) le Azzurrine affronteranno la Polonia e martedì 15 maggio (ore 13 locali, 12 italiane) se la vedranno con le pari età dell’Inghilterra. Le prime due di ciascun girone si qualificheranno per le semifinali e il torneo metterà in palio anche tre posti per la Coppa del Mondo in programma il prossimo novembre in Uruguay.

L’Italia, che vanta come miglior piazzamento il terzo posto ottenuto nel Campionato Europeo del 2014 in Inghilterra, ha raggiunto la Fase finale dopo aver conquistato il primo posto nella Fase élite disputata lo scorso marzo in Ungheria: la squadra guidata da Massimo Migliorini ha ottenuto il pass per la Lituania grazie ai successi nelle prime due gare con le padrone di casa dell’Ungheria (2-0) e con le pari età della Serbia (3-0) per poi pareggiare (0-0) con la Repubblica Ceca nel terzo e ultimo incontro del girone. Nella prima fase di qualificazione, disputata a ottobre in Slovenia, le Azzurrine avevano conquistato il primo posto nel Gruppo 11 in virtù della vittoria all’esordio con Malta (2-1) e ai pareggi con Slovenia (1-1) e Finlandia (1-1).

L’elenco delle convocate per la Fase finale del Campionato Europeo

Portieri: Beatrice Beretta (Juventus), Camilla Forcinella (AGSM Verona);

Difensori: Paola Boglioni (Brescia), Heden Corrado (Res Roma), Elisa Donda (Tavagnacco), Angela Orlando (Res Roma), Chiara Pucci (Bayern Monaco), Chiara Ripamonti (Inter Milano);



Centrocampiste: Veronica Battelani (Riccione), Melissa Bellucci (Jesina), Benedetta De Biase (Napoli), Chiara Mele (Fortitudo Mozzecane), Marta Morreale (Fiorentina Women’s), Emma Severini (Fiorentina Women’s), Martina Tomaselli (Brescia);

Attaccanti: Asia Bragonzi (Inter Milano), Teresa Fracas (Ligorna), Maria Grazia Ladu (Sassari Torres), Serena Landa (Real Meda), Sara Tamborini (Azalee).