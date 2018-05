Calcio femminile, LND presenta ricorso contro la decisione della FIGC

Fonte: calciofemminile.lnd.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

È stato depositato oggi, presso il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, il Ricorso proposto dalla Lega Nazionale Dilettanti avverso la Delibera del Commissario Straordinario della F.I.G.C. pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 38 del 3 maggio 2018, e relativa “all’inquadramento, a decorrere dal 1° luglio 2018, della Divisione Calcio Femminile, per le attività del Dipartimento Calcio Femminile, nella F.I.G.C., delegando alla L.N.D., sino a diversa determinazione, l’organizzazione del Campionato Interregionale di calcio femminile”.

“Si tratta di un atto dovuto e, peraltro, preannunciato anche pubblicamente – dichiara il Presidente della L.N.D., Cosimo Sibilia – tenuto conto che l’intero Consiglio Direttivo della Lega mi ha inoltrato una specifica richiesta di impugnare in tutte le sedi la Delibera adottata dal Commissario Straordinario che, di fatto, oltre a sottrarre senza il preventivo consenso della Lega un’attività da sempre gestita dalla stessa, costituisce un mancato riconoscimento degli sforzi profusi in tutti questi anni dalla Lega Nazionale Dilettanti per lo sviluppo e la diffusione del Calcio Femminile in Italia”.