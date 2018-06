Calcio femminile, spareggio Champions fra Fiorentina e Tavagnacco

Fonte: http://it.violachannel.tv

Sarà spareggio tra Tavagnacco e Fiorentina per l’acceso alla UEFA Women’s Champions League 2018/19. La FIGC ha ufficializzato che, a causa dell’inammissibilità del Milan al posto del Brescia nella massima competizione continentale, sarà necessario disputare uno spareggio in campo neutro tra le due formazioni classificate al terzo posto. Tavagnacco e Fiorentina Women’s FC disputeranno quindi in gara secca il match valido per l’accesso alla Champions League allo stadio Comunale di Abano Terme sabato 16 con calcio di inizio ore 18.00.

Per questo motivo la Fiorentina Women’s FC ha convocato da ieri le proprie tesserate per la ripresa degli allenamenti.