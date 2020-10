Calcio in lutto, è scomparso a 48 anni Sergey Atelkin. Giocò nel Lecce dal 1997 al 1999

Lutto nel mondo del calcio. Ad appena 48 anni l’ex centravanti ucraino Sergey Atelkin è scomparso a causa di un attacco cardiaco. L’ex calciatore bandiera dello Shakhtar Donetsk (203 presenze e 61 reti) aveva giocato anche in Italia per una stagione e mezzo vestendo la maglia del Lecce nella stagione 1997-98 in Serie A (16 presenze e tre reti) prima di trasferirsi nel 1999 al Boavista e poi far ritorno in patria dove vestì nuovamente la maglia dello Shakhtar e poi quella dell’altra squadra di Donetsk, il Metalurg, prima di appendere gli scarpini al chiodo.