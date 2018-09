Calcio in tv, il campionato argentino su Sportitalia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si comincia questo week end con S. Lorenzo-River e Velez-Boca Jr.

Grande colpo di Sportitalia che torna a essere la casa del calcio sudamericano e si aggiudica i diritti in esclusiva della 90° edizione del campionato argentino. Da questa settimana e fino alla fine della stagione le partite più belle del torneo, che vede ai nastri di partenza tanti giovani talenti e alcune delle squadre più blasonate della storia del calcio, saranno trasmesse in diretta da Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre in chiaro e 225 del bouquet satellitare Sky).

Si comincia nella notte tra sabato 1 e domenica 2 settembre (ore 1,00) con San Lorenzo de Almagro-River Plate. Poi sarà la volta di Velez Sarsfield-Boca Juniors (ore 1,00 della notte tra domenica 2 e lunedì 3 settembre). Entrambe le gare e tutti i match trasmessi in diretta saranno poi visibili in replica anche in orario diurno per garantire a tutti gli appassionati la possibilità di visione.

Michele Criscitiello (direttore di Sportitalia): “Riportare il grande calcio argentino su Sportitalia era uno dei nostri obiettivi perché la nostra è sempre stata la tv italiana che ha dato spazio allo spettacolo dei campionati sudamericani. Esserci riusciti è per noi motivo di orgoglio e soddisfazione. Siamo felici di partire subito e dopo la pausa per le nazionali ci sarà un grandissimo Boca-River. Sportitalia si conferma la tv dello sport che offre in chiaro un grande prodotto senza chiedere un euro ai tifosi. Un’offerta che si arricchisce dopo le esclusive del campionato Primavera e della Serie C in attesa, a breve, di nuove sorprese”.

Sportitalia, disponibile in chiaro sul canale 60 del digitale terrestre e al canale 225 del bouquet satellitare Sky, è la tv che dà volto e voce alla vera passione per il calcio. Le piazze storiche del pallone, i migliori talenti giovanili con il campionato Primavera e le sfide infuocate sui campi della Serie C e lo spettacolo del campionato argentino. Dopo il calciomercato, ecco la grande scommessa sul territorio. Sportitalia, la tv del calcio vero.