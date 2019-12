Ci sarà scritta Buu, Brothers Universally United

Fonte: ANSA

foto ANSA

La scritta: ''BUU Brothers Universally United - #NoToDiscrimination'' sulle fasce di capitano di Inter e Barcellona nella sfida decisiva per la qualificazione agli ottavi di Champions League dei nerazzurri, martedì sera a San Siro. È l'iniziativa dei due club che sposano la campagna di comunicazione contro la discriminazione voluta dall'Inter. ''Un modo importante - si legge nella nota della società nerazzurra - per ribadire una posizione, un'attitudine, una naturale predisposizione: quella di vivere il calcio come passione, cultura e fratellanza. FC Internazionale Milano si è sempre battuta, fin dalla sua fondazione, per combattere ogni forma di discriminazione. È il senso della campagna BUU - Brothers Universally United, lanciata un anno fa. In Inter-Barcellona entrambi i club manderanno un messaggio forte e chiaro: il BUU al razzismo non lo diciamo, lo scriviamo. E lo scriviamo sulle fasce di capitano''. (ANSA).