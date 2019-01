Calcio: Junior Tim Cup fa tappa a Empoli

Mchedlidze e Bennacer in visita a Istituto Padri Scolopi

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - Dall'oratorio ai grandi stadi della Serie A: per settimo anno consecutivo la "Junior Tim Cup - Il Calcio negli oratori" continua a divulgare la buona pratica sportiva fatta di valori, lealtà e divertimento. Il torneo giovanile di calcio a 7, riservato agli U.14, promosso da Lega di A, Tim e Csi e che coinvolge gli oratori delle 16 città le cui squadre militano nella Serie A, ha oggi fatto tappa a Empoli, con Levan Mchedlidze e Ismaël Bennacer che hanno fatto visita all'Istituto Padri Scolopi Calasanzio per incontrare e giocare con i ragazzi. Erano presenti anche Roberto Posarelli Presidente CSI Firenze e l' Assessore allo Sport di Empoli Fabrizio Biuzzi. Lunedì 28 il 'Castellani' di Empoli aprirà le porte alla Junior TIM Cup nel pre-partita di Empoli-Genoa (posticipo della 21ma giornata di Serie A): le squadre della Parrocchia San Giovanni Evangelista di Empoli e della Parrocchia Santa Verdiana di Castelfiorentino si sfideranno in un'amichevole sotto lo sguardo dei loro beniamini.